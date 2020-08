14 человек погибли при жесткой посадке самолета в Индии

14 человек погибли в результате жесткой посадки самолета в Индии, сообщает агентство ANI в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на полицию штата Керала.

Всего в результате инцидента пострадали 123 человека, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Министерство авиации Индии сообщило, что всего в самолете находились 174 пассажира. Среди них были 10 детей, два пилота и пять членов экипажа.

14 dead, 123 injured and 15 seriously injured in Kozhikode plane crash incident at Karipur Airport: Malappuram SP to ANI. #Kerala pic.twitter.com/QfFZxHDkVx