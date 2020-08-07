20:00 (обновлено 07.08.2020 21:36)
14 человек погибли при жесткой посадке самолета в Индии
14 человек погибли в результате жесткой посадки самолета в Индии, сообщает агентство ANI в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на полицию штата Керала.
Всего в результате инцидента пострадали 123 человека, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Министерство авиации Индии сообщило, что всего в самолете находились 174 пассажира. Среди них были 10 детей, два пилота и пять членов экипажа.
14 dead, 123 injured and 15 seriously injured in Kozhikode plane crash incident at Karipur Airport: Malappuram SP to ANI. #Kerala pic.twitter.com/QfFZxHDkVx— ANI (@ANI) August 7, 2020
Также сообщается, что четыре человека в настоящий момент зажаты внутри самолета. Генконсульство РФ выясняет, были ли на борту россияне.
При этом, по данным местных СМИ, число жертв жесткой посадки самолета увеличилось до 17 человек.
Пассажирский самолет развалился на части при посадке в Индии
Инцидент произошел в аэропорту города Кожикоде. Самолет Air India Express выкатился за пределы взлетной полосы. Воздушное судно развалилось на две части, кабина пилотов и передняя часть конструкции оказались полностью разрушенными.
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