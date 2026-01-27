ЕК может запретить импорт продукции ядерной промышленности РФ

Фото: depositphotos/ginasanders

Еврокомиссия занимается подготовкой проекта, согласно которому будет запрещен импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает РИА Новости.

Она отметила, что этот вопрос достаточно сложный, однако его уже прорабатывают. При этом пока неизвестно, когда конкретно проект будет готов. Итконен выразила надежду, что он будет представлен "в надлежащее время".

По ее словам, Еврокомиссия намерена постепенно вывести с рынка Евросоюза всю российскую энергетику.

Ранее страны ЕС одобрили предварительное соглашение по поэтапному запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Согласно документу, мера также коснется трубопроводного газа из России.

Полный пакет норм вступит в силу к концу 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа – с осени 2027-го. При этом ограничения для долгосрочных контрактов на поставки СПГ начнут действовать с января 2027-го, а трубопроводного газа – с 30 сентября того же года.

