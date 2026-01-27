Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 15:30

Политика

ЕК может запретить импорт продукции ядерной промышленности РФ

Фото: depositphotos/ginasanders

Еврокомиссия занимается подготовкой проекта, согласно которому будет запрещен импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает РИА Новости.

Она отметила, что этот вопрос достаточно сложный, однако его уже прорабатывают. При этом пока неизвестно, когда конкретно проект будет готов. Итконен выразила надежду, что он будет представлен "в надлежащее время".

По ее словам, Еврокомиссия намерена постепенно вывести с рынка Евросоюза всю российскую энергетику.

Ранее страны ЕС одобрили предварительное соглашение по поэтапному запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Согласно документу, мера также коснется трубопроводного газа из России.

Полный пакет норм вступит в силу к концу 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа – с осени 2027-го. При этом ограничения для долгосрочных контрактов на поставки СПГ начнут действовать с января 2027-го, а трубопроводного газа – с 30 сентября того же года.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политикаэкономика

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика