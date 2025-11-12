Independent: Великобритания планирует запретить перевозку российского СПГ в третьи страны

Фото: depositphotos/Mermolenko

Правительство Великобритании планирует ввести запрет на использование своих морских услуг для транспортировки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Об этом сообщает газета Independent.

По информации издания, запрет коснется ключевых секторов, включая морские перевозки и страхование, и будет вводится поэтапно в течение всего 2026 года.

Также отмечается, что Лондон работает над проработкой этого ограничения в тесной координации с партнерами из Евросоюза.

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения. В список ограничений был внесен ряд российских компаний и банков, а также 9 китайских организаций и 4 из ОАЭ.

Кроме того, под ограничения подпали 4 терминала в Китае, терминал СПГ в Бэйхае и индо-российская нефтеперерабатывающая и трейдинговая компания Nayara Energy Limited.