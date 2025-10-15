Британия ввела запрет на импорт нефтепродуктов из нефти РФ

Фото: depositphotos/bashta

Великобритания ввела запрет на импорт нефтепродуктов, которые произвели в третьих странах из нефти российского происхождения. Об этом сказано в сообщении британского МИД.

В санкционный список внесен ряд российских компаний и банков, а также 9 китайских организаций и 4 из ОАЭ. Под ограничения также подпали 4 терминала в КНР, терминал СПГ в Бэйхае и индо-российская нефтеперерабатывающая и трейдинговая компания Nayara Energy Limited.

Ранее стало известно, что Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 90 позиций. Ограничения в том числе были введены против 35 организаций, среди которых "Лукойл", "Роснефть" и ряд других.

Кроме того, рестрикции распространились на российские кредитные учреждения, включая "Трансстройбанк", "Примсоцбанк", "ББР Банк", "Солид Банк", и на плавающее под флагами России, Панамы, Габона и других государств 51 судно, якобы перевозящее российскую нефть.

