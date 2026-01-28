Церемония прощания с режиссером Олейниковым завершилась в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Церемония прощания с телеведущим, продюсером и режиссером Александром Олейниковым завершилась в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Режиссера проводили в последний путь под аплодисменты.

На мероприятии присутствовали родные, близкие, друзья и коллеги покойного. В том числе церемонию посетил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, народная артистка РФ Лариса Долина и другие.

Гроб с телом был установлен в центре Большого зала рядом с портретом Олейникова. В зал принесли траурные венки и цветочные композиции от родных и близких телеведущего, а также ряда профессиональных и общественных организаций.

Олейников ушел из жизни 24 января. Ему было 60 лет. Причиной смерти режиссера стал оторвавшийся тромб. В окружении Олейникова сообщили, что он умер в 5 утра в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Режиссер родился в 1965 году в Москве. Образование получил во ВГИК и МГИК, а с 1985 года работал на телевидении. Одно время Олейников режиссировал музыкальные ролики немецкого певца Дитера Болена.

Телеведущий стал широко известен в 1990-е годы. Он вел, продюсировал или являлся автором программ "Мое кино", "Мои новости", "Моя звезда" и других. Также работал в телекомпании ВИD, на телеканалах "ТВ-6 Москва", "Россия", "НТВ" и "ТВ Центр".