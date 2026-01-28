Форма поиска по сайту

28 января, 18:28

Транспорт

Заторы на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов

Фото: Москва 24/АнтонВеликжанин

Заторы на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс Пробки".

Движение затруднено на Третьем транспортном и Садовом кольце, а также вылетных магистралях и в ряде районов на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Снизиться загруженность дорог должна после 20:00.

В то же время в пресс-службе столичного Дептранса сообщили, что из-за буксующих фур затруднено движение на:

  • внешней стороне МКАД до съезда и на съезде на шоссе Энтузиастов в сторону области;
  • внутренней стороне МКАД на съезде на шоссе Энтузиастов в сторону центра;
  • шоссе Энтузиастов от Свободного проспекта до МКАД в сторону области.

Ранее московских автомобилистов призвали использовать метро для поездок по городу в часы вечернего разъезда. Водителей фур, в свою очередь, призвали брать в дорогу цепи противоскольжения, а также заранее проверять маршрут и избегать участков с крутыми подъемами.

Рекомендации связаны с мощным снегопадом, который накрыл Москву ночью вторника, 27 января. За этот период количество осадков побило 30-летний рекорд. В частности, в ТиНАО высота снежного покрова достигла полуметра, а на метеостанции ВДНХ сугробы составили 41 сантиметр.

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

транспортгород

