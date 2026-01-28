Форма поиска по сайту

28 января, 09:38

Транспорт

Москвичей призвали пользоваться метро в часы вечернего разъезда

Фото: Москва 24/Анна Селина

Московских автомобилистов призвали использовать метро для поездок по городу в часы вечернего разъезда с 16:00 до 20:00. Соответствующая рекомендация размещена в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ситуацию на дорогах усугубит снегопад, который продолжится в городе до конца среды, 28 января.

"Каждый личный автомобиль, оставленный сегодня дома, – это реальная помощь в расчистке дорог и гарантия того, что вы доберетесь домой вовремя", – подчеркнули в ведомстве.

В данный момент на МКАД из-за буксующих грузовиков затруднено движение в районе шоссе Энтузиастов, а также Дмитровского и Волоколамского шоссе.

В связи с этим транспортное ведомство призвало водителей фур брать в дорогу цепи противоскольжения, а также заранее проверять маршрут и избегать участков с крутыми подъемами.

Мощный снегопад накрыл Москву ночью 27 января. За этот период количество осадков побило 30-летний рекорд. В частности, в ТиНАО высота снежного покрова достигла полуметра, а на метеостанции ВДНХ сугробы составили 41 сантиметр.

Из-за непогоды в мегаполисе действует оранжевый уровень опасности. Он продлится до 12:00 четверга, 29 января. В области на этот же период объявлен желтый уровень опасности.

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе активно ведутся работы по уборке снега. Коммунальные и экстренные службы уже провели очередной цикл сплошной механизированной уборки проезжей части и тротуаров. Также были организованы работы по погрузке и вывозу снежных валов.

В Сети появились десятки объявлений с предложением откопать машину из сугроба

транспортпогодагород

