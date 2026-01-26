Форма поиска по сайту

26 января, 12:28

Общество

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за сильного снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 27 по 29 января из-за обледенения и сильного снегопада, сообщил Гидрометцентр РФ.

Уточняется, что с полуночи 27-го до полудня 29-го числа ожидаются продолжительный сильный, а местами очень сильный снег. Также прогнозируются гололедица, снежные заносы на дорогах, а ночью 27 января в отдельных районах – метель.

В Московской области на этот же период объявлен желтый уровень опасности.

Из-за резкого похолодания коммунальные и инженерные службы столицы продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады префектур административных округов и профильных компаний выведены на круглосуточное дежурство. Также все необходимые меры принимаются для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, включая усиленный контроль за электросетевыми объектами.

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Москве

обществопогодагород

