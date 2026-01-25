Половина месячной нормы осадков выпадет в столице к 28 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Половина месячной нормы осадков выпадет в столице к среде, 28 января. Высота снежного покрова в городе достигнет полуметра, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, мощные снегопады придут в Центральную Россию на смену сильным морозам. За двое суток в Москве ожидается до 31 миллиметра осадков.

Тишковец добавил, что в понедельник, 26 января, столбики термометров в столице будут находиться на отметке 10–13 градусов ниже нуля, а области ожидается минус 10–15 градусов. Это ниже климатической нормы на 6–9 градусов.

Во вторник, 27 января, выпадет до 22 миллиметров осадков. Ухудшение видимости при этом достигнет 1–4 километров. К вечеру в Москве ожидается от минус 7 до минус 10 градусов.

В среду же снегопад ослабеет, в этот день выпадет до 9 миллиметров осадков. Средняя температура в городе будет минус 3–8 градусов, отметил синоптик.

В четверг, 29 января, снеговые тучи все еще будут находиться над столицей, добавил специалист. Ночью температура составит минус 5–8 градусов. В дневное время в Москве ожидается от минус 2 до минус 5 градусов. На юге Подмосковья при этом может прогреться до нуля градусов.

В ночь на пятницу, 30 января, станет холоднее. В ночное время столбики термометров будут находится на отметке минус 6–9 градусов, а днем температура составит от минус 9 до минус 12 градусов.

В выходные, 31 января и 1 февраля, будет ясно, отметил Тишковец. При этом станет холоднее. В субботу в Москве может быть до минус 14–17 градусов, а области – минус 13–18 градусов. В северных районах температура может опуститься до минус 20 градусов. В воскресенье будет еще холоднее.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 26 января, температура в столичном регионе может опуститься до минус 28 градусов. В Москве прогнозируется от минус 20 до минус 22 градусов. Ветер ожидается южной четверти, ночью он будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.