Мороз может окрепнуть в Московском регионе до 28 градусов ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура может опуститься в Московском регионе до минус 28 градусов предстоящей ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"На фоне облачности с прояснениями температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 20–25 градусов ниже нуля, местами – до минус 28 градусов", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в Москве прогнозируется от минус 20 до минус 22 градусов. При этом в начале недели в столичном регионе будет преимущественно без осадков. Днем температура поднимется до минус 10–12 градусов.

Ветер ожидается южной четверти, ночью он будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Ранее из-за похолодания в столичной системе отопления повысили температуру. Специалисты "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК" плавно скорректировали ее режим работы, доведя значения теплоносителя до необходимого значения плюс 135 градусов.

Все корректировки выполняются автоматически под управлением диспетчерских служб, которые используют данные метеодатчиков и систем диспетчеризации.

