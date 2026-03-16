Собянин сообщил о 169-м БПЛА, сбитом на подлете к Москве с полудня субботы

Средства ПВО Минобороны ликвидировали еще беспилотник, летевший на Москву в понедельник, 16 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Последствия воздушной атаки в настоящий момент уточняются.

Это уже 169-й беспилотник, уничтоженный с начала массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по столице, которая началась в субботу, 14 марта.

Во время налетов к работе привлекались специалисты соответствующих ведомств, а также подразделения ПВО, которым градоначальник выразил особую благодарность.

Серия налетов привела к корректировкам работы столичных аэропортов Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. В частности, авиагавани объявляли об остановке приема и выпуска гражданских самолетов. Они обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами.

