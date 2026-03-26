Слуцкий: в состав делегации ГД в США вошли Чернышов, Никонов и Журова

В состав делегации Госдумы для поездки в США вошли вице-спикер ГД Борис Чернышов, а также депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова. Об этом сообщил глава комитета по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что в поездке участвуют опытные парламентарии, включая его первых заместителей. Визит имеет большое значение, указал Слуцкий, пожелав делегации успешной работы.

При этом самому депутату вновь отказали в выдаче визы, в связи с чем он не смог присоединиться к коллегам.

В январе 2026 года член Палаты представителей США Анна Паулина Луна объявила о приглашении российских парламентариев для консультаций с американскими коллегами, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта, получив на это разрешение от Госдепартамента.

Позднее первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа подтвердил факт встречи и утверждение состава делегации, уточнив, что основной темой переговоров станет отмена санкций в отношении российских парламентариев.