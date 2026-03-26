26 марта, 12:57

Технологии

Песков объяснил ограничения интернета в Москве купированием возможных угроз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спецслужбы действуют в рамках своих задач, вводя ограничения в работе мобильного интернета в Москве. Таким образом выполняются меры по купированию возможных угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Оценка актуальности и значимости тех или иных опасностей является прерогативой спецслужб, добавил официальный представитель Кремля.

Ограничения на мобильную связь начали действовать в Москве с начала марта 2026 года. Как объяснил ранее Песков, соответствующие меры были необходимы для защиты граждан. При этом он подтвердил наличие ряда проблем, с которыми на фоне этого столкнулся бизнес.

Согласно сведениям СМИ, связь начала восстанавливаться с 24 марта. В частности, интернет вновь доступен в районах таких станций, как "Парк культуры", "Арбатская", "Серпуховская", "Новослободская" и других.

Мобильный интернет работает без ограничений на Патриаршем мосту

Читайте также


властьтехнологиибезопасность

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

