Песков объяснил ограничения интернета в Москве купированием возможных угроз

Спецслужбы действуют в рамках своих задач, вводя ограничения в работе мобильного интернета в Москве. Таким образом выполняются меры по купированию возможных угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Оценка актуальности и значимости тех или иных опасностей является прерогативой спецслужб, добавил официальный представитель Кремля.

Ограничения на мобильную связь начали действовать в Москве с начала марта 2026 года. Как объяснил ранее Песков, соответствующие меры были необходимы для защиты граждан. При этом он подтвердил наличие ряда проблем, с которыми на фоне этого столкнулся бизнес.

Согласно сведениям СМИ, связь начала восстанавливаться с 24 марта. В частности, интернет вновь доступен в районах таких станций, как "Парк культуры", "Арбатская", "Серпуховская", "Новослободская" и других.

