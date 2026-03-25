25 марта, 13:56

Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова нашла плюсы в перебоях с интернетом

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала о плюсах в ограничении мобильной связи. В беседе с изданием "Абзац" артистка отметила, что такие меры положительно сказываются на ее сыне и младшей дочери.

"Хотя бы по дороге до института или школы и обратно они видят красивые улицы столицы, архитектуру, общаются, видят друг друга не в каком-то виртуальном пространстве", – сказала Волкова на церемонии вручения премии "Ника".

По ее мнению, сейчас важно вернуть общение, чтобы молодые люди отложили телефон и начали взаимодействовать друг с другом.

Всего у Волковой трое детей. Первая дочь Валерия родилась в браке с первым мужем. Младших детей – Богдана и Александру – артистка родила от третьего супруга, писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова.

Ранее на позитивный эффект от перебоев с интернетом указывала певица и писательница Наталья Штурм. По ее словам, благодаря действиям властей мошенники стали звонить реже.

При этом она подчеркнула, что ограничения сказываются на "всей жизни" и, в частности, влияют на рабочие процессы.

До этого массовым сбоям порадовалась певица Виктория Дайнеко. В телеграм-канале она написала, что из-за ограничений люди наконец начали общаться друг с другом, читать книги в метро и отвлеклись от бесконечного листания лент в соцсетях.

Ограничения на мобильную связь начали действовать в Москве с начала марта 2026 года. В Кремле объяснили, что соответствующие меры необходимы для защиты граждан.

По данным СМИ, связь начала восстанавливаться с 24 марта. Отмечалось, что интернет вновь доступен в районах таких станций, как "Парк культуры", "Арбатская", "Серпуховская", "Новослободская" и других.

