Минпросвещения РФ обсуждает вопрос запрета телефонов детям до определенного возраста

Министерство просвещения РФ обсуждает возможность введения запрета, согласно которому дети до определенного возраста не смогут использовать смартфоны. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью на интеллектуальном шоу "Эмпатия Манучи".

Министр назвал ненормальным, когда ребенку, начиная с 3 лет, дают смартфон или планшет, чтобы он не мешал родителям заниматься иными делами. Это влияет на психологическое развитие детей, подчеркнул он.

Глава ведомства напомнил, что в настоящее время действует закон, в котором прописан запрет на использование телефонов на уроках в школах. При этом документы не предусматривают каких-либо ограничений на использование телефонов маленькими детьми.

"Мы обсуждаем, у нас пока окончательного решения нет, вопрос непростой", – отметил Кравцов.

Ранее медицинский психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, член Общероссийской психотерапевтической лиги Арина Миллер рассказала об угрозе гаджетов для психики детей.

По словам эксперта, большой объем информации, который содержится в Сети, может стать губительным и травматичным, потому что малыши не умеют критически ее осмысливать. Также частое использование гаджетов может привести к социальной изоляции ребенка.