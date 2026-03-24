Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 марта, 13:29

Общество

Минпросвещения РФ обсуждает вопрос запрета телефонов детям до определенного возраста

Фото: 123RF.com/annakuzmenko

Министерство просвещения РФ обсуждает возможность введения запрета, согласно которому дети до определенного возраста не смогут использовать смартфоны. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью на интеллектуальном шоу "Эмпатия Манучи".

Министр назвал ненормальным, когда ребенку, начиная с 3 лет, дают смартфон или планшет, чтобы он не мешал родителям заниматься иными делами. Это влияет на психологическое развитие детей, подчеркнул он.

Глава ведомства напомнил, что в настоящее время действует закон, в котором прописан запрет на использование телефонов на уроках в школах. При этом документы не предусматривают каких-либо ограничений на использование телефонов маленькими детьми.

"Мы обсуждаем, у нас пока окончательного решения нет, вопрос непростой", – отметил Кравцов.

Ранее медицинский психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, член Общероссийской психотерапевтической лиги Арина Миллер рассказала об угрозе гаджетов для психики детей.

По словам эксперта, большой объем информации, который содержится в Сети, может стать губительным и травматичным, потому что малыши не умеют критически ее осмысливать. Также частое использование гаджетов может привести к социальной изоляции ребенка.

Читайте также


обществотехнологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика