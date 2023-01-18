Психолог объяснила, чем опасны гаджеты для психики маленьких детей

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Медицинский психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, действительный член Общероссийской психотерапевтической лиги Арина Миллер рассказала об угрозе гаджетов для психики маленьких детей. Об этом сообщает Life.ru.

Эксперт отмечает, что некоторые родители пытаются подобным образом развлечь ребенка или хотят, чтобы тот успокоился и не мешал, не до конца осознавая последствий своих действий. По ее словам, одним из них может стать нарушение связи ребенок – родитель.

"Она позволяет чаду справляться со стрессом и дискомфортом, учит справляться со своими эмоциями. А вот подмена этой связи гаджетом может пагубно сказаться на понимании и выражении эмоций в дальнейшем", – подчеркивает эксперт.

Миллер обращает внимание на то, что большой объем информации, который содержится в Сети, может стать губительным и травматичным для детей, потому что они не умеют критически ее осмысливать. Кроме того, частое использование гаджетов может привести к социальной изоляции ребенка.

"Погружение в цифровой мир выводит ребенка из социального контекста, влияет на формирование его коммуникативных навыков и навыков, которые нужны для решения конфликтов и преодоления стресса", – уточняет врач.

По словам Миллер, родители могут на собственном примере показать несовершеннолетнему, что в гаджетах нет необходимости. Это поможет ребенку справиться с пагубной зависимостью.

Эксперт предлагает родителям установить правила относительно использования мобильных устройств, которых будут придерживаться все члены семьи. В такой перечень могут войти ограничения на использование гаджетов во время приема пищи или в спальне.

Ранее психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук рассказала, как ограничить ребенку доступ в интернет.

Она отметила, что необходимо разработать четко соблюдаемые в семье правила, которые позволят защитить детей от нежелательного и опасного контента в интернете.

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