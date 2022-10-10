Офтальмолог развеяла миф о вреде гаджетов для зрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что негативное влияние гаджетов на зрение преувеличено. Об этом она заявила в беседе с "Лентой.ру".

"...вред от работы с гаджетами сильно преувеличен. Работа за компьютером восемь-девять часов с определенными перерывами – вполне нормальная нагрузка на глаза взрослого человека, это уже подтвердили многие исследования", – заявила эксперт.

Она отметила, что негативное воздействие на зрение возможно из-за определенного образа жизни или пищевых предпочтений. Кроме того, кратковременное снижение зрения может стать следствием стрессовой ситуации.

В случае с воздействием гаджетов Шилова посоветовала обратить внимание на детей. До 18 лет глаза еще только формируются, поэтому дозирование зрительной нагрузки необходимо.

"Ребенку необходимо делать паузы каждые два-три часа работы с гаджетом. В перерывах необходимо делать упражнения, позволяющие менять фокусное расстояние", – объяснила офтальмолог.

Врач посоветовала изобразить на стекле метку, после чего фокусироваться на ней на несколько секунд, а затем переводить взгляд на объект на той же линии, но вдали. Это упражнение помогает менять фокусное расстояние и тем самым тренировать глаза.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что примерно 25–30% выпускников школ страдают близорукостью. Зрение, в частности, может ухудшаться из-за частого чтения, сосредоточенности на небольших близких объектах, а также в связи со слабой освещенностью.



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