Врач назвала красные глаза признаком опасных заболеваний

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Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что красные глаза могут быть признаком опасных заболеваний, сообщает News.ru.
По ее словам, многих пациентов часто беспокоят субконъюнктивальные кровоизлияния в глазах, которые происходят снаружи на белковой части, но они могут возникнуть из-за стресса.
"На самом деле, они в целом неопасны и могут быть на фоне стресса, но, как правило, появляются у людей, имеющих сопутствующие проблемы сосудистого характера – гипертония, диабет, атеросклероз", – сказала Шилова.
Офтальмолог подчеркнула, что в таких случаях нужно срочно обратиться к врачу и проверить уровень артериального давления и липидов. По ее словам, специалист должен исключить наличие кровоизлияния внутри глазного яблока, так как это может быть очень опасно и чревато риском необратимой потери зрения.
"Внутреннее кровоизлияние можно не заметить, если оно находится не в центральной части сетчатки, а где-то на периферии. Как правило, какая-то сопутствующая проблема обнаруживается, нередко это диабет", – добавила она.
Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, кому противопоказано носить контактные линзы. Он подчеркнул, что сперва нужно пройти обследование, в частности посмотреть работу секреторного аппарата глаза, то есть его увлажнения.
Куренков отметил, что линзы нельзя носить людям, у которых есть глазные заболевания или были какие-либо травмы.
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