Офтальмолог призвала носить солнцезащитные очки даже в пасмурную погоду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Солнцезащитные очки рекомендуется носить даже пасмурную погоду, так как присутствует ультрафиолетовое излучение. Об этом ТАСС рассказала профессор, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
Кроме того, офтальмолог пояснила, что ношение очков без специального защитного покрытия может навредить глазам сильнее, чем отсутствие очков в принципе. Она добавила, что в городской среде очки должны иметь защиту на уровне UV 400.
"Когда мы надеваем очки без защиты, под темной линзой зрачок расширяется, и тогда вот этот естественный механизм - он не работает. Получается, через широкий зрачок проникает внутрь глаза как раз та часть спектра, которая не должна в норме проникать, то есть мы искусственно как бы создаем условия для более глубокого проникновения вот этих повреждающих часть спектра солнечных лучей", – рассказала Шилова.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о необходимости защищать глаза во время загара. Эксперт отметил, что даже короткое по времени воздействие яркого солнца способно повредить орган зрения. При этом важно понимать, что ультрафиолет проникает сквозь кожу, поэтому в защите нуждаются даже закрытые глаза.
Тяжельников также напомнил о необходимости защищать глаза малышей, так как органы зрения ребенка более чувствительны, чем у взрослых. Для этого подойдут специальные детские солнцезащитные очки, которые продаются в свободном доступе, подчеркнул врач.
"Городской стандарт": солнцезащитные очки
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