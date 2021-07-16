Врач рассказал о необходимости защищать глаза во время загара

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Глаза нужно защищать от солнечного излучения во время загара, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Как рассказал эксперт в интервью РИА Новости, даже короткое по времени воздействие яркого солнца способно повредить орган зрения. При этом важно понимать, что ультрафиолет проникает сквозь кожу, поэтому в защите нуждаются даже закрытые глаза.
Тяжельников также напомнил о необходимости защищать глаза малышей, так как органы зрения ребенка более чувствительны, чем у взрослых. Для этого подойдут специальные детские солнцезащитные очки, которые продаются в свободном доступе, подчеркнул врач.
Ранее врач-косметолог Юлия Ляшенко предупредила о вреде солнечных лучей в городской суматохе. Специалист посоветовала обратить внимание на фототип кожи и выбирать солнцезащитный крем в зависимости от этого.
Эксперт также порекомендовала в период с 12 до 16 часов не выходить под прямые лучи без защиты. Кроме того, нужно уделить внимание защите головы от солнечных лучей.
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