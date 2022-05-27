Офтальмолог назвал максимальный срок ношения контактных линз

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Контактные линзы нельзя носить на протяжении всей жизни, максимальный срок их использования составляет от пяти до десяти лет, рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. Об этом сообщает News.ru.

"Есть, конечно, люди, которые носят больше 20 лет. Обычно срок ношения – пять-десять лет", – сказал он.

Куренков пояснил, что, когда срок использования контактных линз завершается, пациенты либо делают рефракционную операцию, либо начинают снова носить очки. Также офтальмолог отметил, что контактные линзы ни в коем случае нельзя носить ночью.

"Если днем глаз дышит атмосферным воздухом, то ночью глаз закрывается, доступ воздуха прекращается, расширяются переколиальные сосуды и глаз питается за счет кровеносной сети. Наличие ночью инородного тела, которое сдавливает эти сосуды, еще больше препятствует нормальному питанию. Это нежелательно, поэтому все линзы на ночь надо снимать", – уточнил Куренков.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова рекомендовала носить солнцезащитные очки в пасмурную погоду из-за ультрафиолетового излучения, которое присутствует, даже когда солнца нет. При этом очки должны быть со специальным защитным покрытием уровня не ниже UV 400.