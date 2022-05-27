Офтальмолог назвал максимальный срок ношения контактных линз

Фото: depositphotos/belchonock
Контактные линзы нельзя носить на протяжении всей жизни, максимальный срок их использования составляет от пяти до десяти лет, рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. Об этом сообщает News.ru.
"Есть, конечно, люди, которые носят больше 20 лет. Обычно срок ношения – пять-десять лет", – сказал он.
Куренков пояснил, что, когда срок использования контактных линз завершается, пациенты либо делают рефракционную операцию, либо начинают снова носить очки. Также офтальмолог отметил, что контактные линзы ни в коем случае нельзя носить ночью.
"Если днем глаз дышит атмосферным воздухом, то ночью глаз закрывается, доступ воздуха прекращается, расширяются переколиальные сосуды и глаз питается за счет кровеносной сети. Наличие ночью инородного тела, которое сдавливает эти сосуды, еще больше препятствует нормальному питанию. Это нежелательно, поэтому все линзы на ночь надо снимать", – уточнил Куренков.
Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова рекомендовала носить солнцезащитные очки в пасмурную погоду из-за ультрафиолетового излучения, которое присутствует, даже когда солнца нет. При этом очки должны быть со специальным защитным покрытием уровня не ниже UV 400.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: