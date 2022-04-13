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Общество

13 апреля, 18:55

Врач рассказала, как по состоянию глаз определить болезни

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По состоянию глаз можно определить наличие диабета, проблемы с печенью и другие болезни. О том, как это сделать, в беседе с "Лентой.ру" рассказала врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.

По ее словам, отдельные особенности состояния глаз позволяют вовремя обнаружить симптомы развития различных болезней на ранних стадиях и оперативно обратиться за медицинской помощью. Так, например, расплывчатое зрение, помимо очевидных проблем со зрением, может говорить о развитии сахарного диабета. При этом если быстро не принять меры, то не исключено возникновение катаракты.

Желтоватый оттенок белков между тем может говорить о проблемах с печенью, а покраснение и отек глаз свидетельствуют об аллергии. В последнем случае следует убедиться в причине недуга – для этого нужно временно исключить контакты со всеми возможными аллергенами.

Болезни глаз могут быть связаны и с ранее перенесенными заболеваниями. Например, после COVID-19 не исключен конъюнктивит. Тогда у человека из глаз будут идти гнойные выделения, они будут чесаться – в таком случае нужно сразу обратиться к специалисту.

Последнее, на что обратила внимание Алексеева, – пустой взгляд. Он может говорить о развитии депрессии, считает врач.

Ранее австралийские ученые разработали программу, способную по сетчатке глаза определять срок жизни человека. В ходе эксперимента она позволила определить возраст 47 тысяч человек среднего и пожилого возраста. При этом погрешность составляла не более 3,5 года.

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