Офтальмолог рассказала об опасности наращивания ресниц

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Регулярное наращивание ресниц может привести к синдрому сухого глаза и трихиазу, рассказала врач-офтальмолог, главный врач "Клиники доктора Шиловой", эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Он напомнила, что при наращивании ресниц используется клей.

"Помимо того, что клей сам по себе токсичен, возникает давление на железы, обеспечивающие нам правильный состав слезы, которые находятся в толще века. Возникает вторичный синдром сухого глаза, который тяжело лечится", – рассказала Шилова порталу Ura.ru.

Офтальмолог подчеркнула, что в хронической форме формируется стойкая атрофия слезных желез и нарушение качественного и количественного состава слезы. Эти факторы приводят к нарушению защитных функций слезы.

По словам врача, также эта процедура может привести к трихиазу.

"Искусственные ресницы могут вызвать механическое изменение направления роста ресниц. Рост в сторону глаза или слизистой оболочки – это хроническое травмирование глазной поверхности", – подчеркнула специалист.

Ранее Шилова развеяла популярный миф о том, что контактные линзы влияют на мерцание экрана смартфона или компьютера. По словам специалиста, независимо от того, в линзах человек или нет, мерцание будет воздействовать на его глаза, из-за чего они будут быстрее уставать. Шилова пояснила, что при работе за компьютером или смартфоном частота моргания уменьшается, а это может негативно сказаться на зрении.

