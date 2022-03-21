Офтальмолог рассказала об опасности наращивания ресниц

Фото: depositphotos/puhhha
Регулярное наращивание ресниц может привести к синдрому сухого глаза и трихиазу, рассказала врач-офтальмолог, главный врач "Клиники доктора Шиловой", эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
Он напомнила, что при наращивании ресниц используется клей.
"Помимо того, что клей сам по себе токсичен, возникает давление на железы, обеспечивающие нам правильный состав слезы, которые находятся в толще века. Возникает вторичный синдром сухого глаза, который тяжело лечится", – рассказала Шилова порталу Ura.ru.
Офтальмолог подчеркнула, что в хронической форме формируется стойкая атрофия слезных желез и нарушение качественного и количественного состава слезы. Эти факторы приводят к нарушению защитных функций слезы.
По словам врача, также эта процедура может привести к трихиазу.
"Искусственные ресницы могут вызвать механическое изменение направления роста ресниц. Рост в сторону глаза или слизистой оболочки – это хроническое травмирование глазной поверхности", – подчеркнула специалист.
Ранее Шилова развеяла популярный миф о том, что контактные линзы влияют на мерцание экрана смартфона или компьютера. По словам специалиста, независимо от того, в линзах человек или нет, мерцание будет воздействовать на его глаза, из-за чего они будут быстрее уставать. Шилова пояснила, что при работе за компьютером или смартфоном частота моргания уменьшается, а это может негативно сказаться на зрении.
"Доктор 24": глазная гимнастика
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: