Офтальмохирург развеяла популярный миф о контактных линзах

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Доктор медицинских наук и офтальмохирург Татьяна Шилова развеяла популярных миф о том, что контактные линзы влияют на мерцание экрана смартфона или компьютера. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам специалиста, независимо от того, в линзах человек или нет, мерцание будет воздействовать на его глаза, из-за чего они будут быстрее уставать.
Шилова пояснила, что при работе за компьютером или смартфоном частота моргания уменьшается, а это может негативно сказаться на зрении.
"По статистике, человек перед монитором моргает в четыре раза меньше. А это необходимо, ведь с каждым смыканием век происходит увлажнение поверхности глаза, иначе высок риск нарушения целостности слезной пленки и развития синдрома сухого глаза", – рассказала врач.
Она посоветовала тем, кто много времени проводит перед экраном, использовать линзы с большей степенью влагосодержания. Это поможет снизить нагрузку на глаза.
"В любом случае линзы подбираются офтальмологом, самостоятельно этого делать ни в коем случае нельзя", – добавила Шилова.
Ранее нутрициолог Анна Павлычева рассказала, что для сохранения зрения необходимо включить в меню богатые витамином А продукты, например яйца, говяжью печень и красную икру.
В рационе также должны присутствовать орехи, семечки и сливочное масло, в которых имеется витамин Е.
"Доктор 24": глазная гимнастика
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