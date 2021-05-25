Офтальмолог назвала самый вредный гаджет для глаз

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Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, лазерный хирург Ксения Чиненова рассказала Москве 24, какие гаджеты являются самыми вредными для глаз.
"Все гаджеты направлены на то, чтобы фокусироваться на близкой дистанции, нагрузка на зрительный анализатор очень высока. Самый вредный гаджет – тот, у которого маленький экран и на котором используется мелкий шрифт. Особенно вредно, когда человек проводит за ним большое количество времени", – сказала она.
Вместе с тем специалист добавила, что подобные нагрузки на близком расстоянии неполезны для глаз и в старшем возрасте. Они, по словам Чиненовой, могут усиливать усталость и провоцировать головные боли.
Во избежание негативных последствий офтальмолог порекомендовала соблюдать некоторые правила при использовании гаджетов. "Если устройство находится в руках человека в темном пространстве, если это ночь, то создается определенный вред и риск для сетчатки, поскольку ночью она должна отдыхать, в ней происходят процессы обновления определенных клеток, в темное время включается другой механизм обновлений", – объяснила врач.
Для того чтобы причинять меньший дискомфорт глазам при использовании гаджетов, специалист порекомендовала увеличивать на них шрифт до максимально удобного. Не стоит пренебрегать и очками, если они назначены врачом, указывает она.
"Основное – делать перерывы в использовании устройств. В детском возрасте – каждые полчаса, во взрослом – раз в час. Но этот перерыв не должен быть с компьютера на телефон. Отдых глаз достигается таким образом, чтобы они смотрели вдаль и не фокусировались на каких-то мелких объектах вблизи", – объяснила специалист.
Кроме того, расслабиться поможет специальная зарядка. Она способствует тренировке мышц и улучшению кровообращения. "Человек может смотреть вблизи, потом вдаль, сделать движения глаз влево-вправо, вверх-вниз, "крестиками" – это тоже достаточно хорошо действует на отдых глаз", – подытожила Чиненова.
Ранее врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, что за час-два до сна лучше не использовать гаджеты, чтобы не возбуждать нервную систему. По его словам, всеми посторонними делами, в частности просмотром телевизора и даже чтением, следует заниматься вне постели.
Он подчеркнул что кровать необходимо использовать только для сна. Кроме того, даже если человек проснулся ночью, ему не стоит брать телефон и проверять время. Яркий свет от экрана девайса разрушает мелатонин, заключил специалист.
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