Медик рекомендовал не смотреть на часы смартфона спросонья

02:05
Фото: depositphotos/LDProd
Врач-сомнолог АО "Медицина" Максим Новиков рассказал о том, что не следует использовать гаджеты за час-два до сна, чтобы не возбуждать нервную систему.
"Просмотр новостей и любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. Гаджеты с собой в постель брать не следует", – сказал он агентству "Прайм".
При этом специалист добавил, что все посторонние дела – просмотр телевизора и даже чтение – должны делаться вне постели, кровать необходимо использовать только для сна.
Даже если вы проснулись ночью, не следует брать телефон и смотреть на часы, чтобы проверить время. По его словам, яркий свет от экрана разрушает мелатонин.
Эксперт также рекомендует отказаться от умных гаджетов, которые якобы определяют фазы сна, потому что их достоверность еще не доказана.
При этом на практике "приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной", отметил Новиков.
"Нужно изменить привычки: перестать пить кофе после 18.00, не заниматься силовыми упражнениями перед сном, откладывать электронные устройства и девайсы взрослым за полчаса до сна, а детям – минимум за час", – заключил он.
Медицинский эксперт Владислав Мохамед Али ранее также рассказал, что яркий экран гаджетов в темноте может раздражать зоны головного мозга.
По его словам, любителям использовать смартфоны перед сном все же рекомендовали переключать гаджеты на ночной режим, что поможет сохранить зрение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: