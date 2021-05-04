Медик рекомендовал не смотреть на часы смартфона спросонья

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Врач-сомнолог АО "Медицина" Максим Новиков рассказал о том, что не следует использовать гаджеты за час-два до сна, чтобы не возбуждать нервную систему.

"Просмотр новостей и любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. Гаджеты с собой в постель брать не следует", – сказал он агентству "Прайм".

При этом специалист добавил, что все посторонние дела – просмотр телевизора и даже чтение – должны делаться вне постели, кровать необходимо использовать только для сна.

Даже если вы проснулись ночью, не следует брать телефон и смотреть на часы, чтобы проверить время. По его словам, яркий свет от экрана разрушает мелатонин.

Эксперт также рекомендует отказаться от умных гаджетов, которые якобы определяют фазы сна, потому что их достоверность еще не доказана.

При этом на практике "приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной", отметил Новиков.

"Нужно изменить привычки: перестать пить кофе после 18.00, не заниматься силовыми упражнениями перед сном, откладывать электронные устройства и девайсы взрослым за полчаса до сна, а детям – минимум за час", – заключил он.

Медицинский эксперт Владислав Мохамед Али ранее также рассказал, что яркий экран гаджетов в темноте может раздражать зоны головного мозга.

По его словам, любителям использовать смартфоны перед сном все же рекомендовали переключать гаджеты на ночной режим, что поможет сохранить зрение.