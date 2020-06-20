Эксперт назвал опасность использования гаджетов перед сном

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Медицинский эксперт Владислав Мохамед Али рассказал, что яркий экран гаджетов в темноте может раздражать зоны головного мозга.

По его словам, использование гаджетов перед сном стимулирует работу мозга, а затем вызвает головную боль, передает "Прайм". Для более крепкого сна эксперт призвал отказаться от использования гаджетов в позднее время суток.

При этом он указал, что изменение яркости все равно заставляет мозг реагировать. Любителям использовать смартфоны перед сном все же рекомендовали переключать гаджеты на ночной режим, что поможет сохранить зрение.

Однако американские ученые ранее предупредили, что ночной режим на смартфонах, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на циркадные ритмы организма.