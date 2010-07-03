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Общество

13:19

В школах Москвы установят ящики для хранения телефонов в учебное время

общество образование

Фото: depositphotos/oksun70

Специальные ящики для хранения телефонов учащихся на время уроков установят в школах Москвы и Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову.

"На безвозмездной основе (национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. – Прим. ред.) будет предоставлять школам ящики для хранения смартфонов, дети будут убирать в них телефоны в ходе занятий", – заявила сенатор на плановом заседании Совета Федерации.

Демонстрационный образец ящика на данный момент установлен на входе в зал заседаний Совфеда. Планируется, что решение об установке конструкций в школах будут принимать управляющие советы образовательных организаций на основе опроса мнений педагогов, родителей и детей. Первый ящик в тестовом режиме установят 16 декабря.

Полный запрет на пользование смартфонами в школах действует в Чеченской Республике и Белгородской области, а также в ряде частных образовательных организаций.

Летом руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует запрещать мобильные телефоны в школах. Согласно ранее представленным методическим рекомендациям, школьников попросили переводить гаджеты в беззвучный режим или сдавать их в специальные места для хранения.

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