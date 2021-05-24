Ученые перечислили уникальные особенности людей с карими глазами

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Ученые из США обнаружили ряд уникальных особенностей у людей с карими глазами. Об этом сообщает "Мир 24".

Специалисты проанализировали поведение кареглазых женщин в роддомах. Они выяснили, что у данных пациенток более низкий болевой порог.

Помимо этого, мужчины и женщины с карими глазами меньше подвергаются алкогольной зависимости. Ученые объясняют этот феномен тем, что у таких людей быстрее наступает интоксикация организма.

Ранее офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук рассказал, что покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. При этом врач отметил, что многие пациенты ошибочно связывают покраснение глаз с аллергией даже в тех случаях, когда дело вовсе не в ней.