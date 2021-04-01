Британские ученые заявили, что регулярное употребление вина защищает зрение

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Офтальмологи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что вино, возможно, снижает риск развития катаракты почти на четверть. Об этом сообщает "Газета.ру".

Были собраны данные более чем 490 тысяч человек. Специалисты также выяснили, как они питаются, часто ли употребляют алкоголь. Выяснилось, что низкое и умеренное потребление алкоголя коррелировало со снижением риска развития катаракты.

Связанная с лечением катаракты операция на 23% реже требовалась тем, кто употреблял красное вино. Куда менее выраженный эффект давали пиво и другие спиртные напитки.

Специалисты полагают, что это может быть связано с полифенолами – соединениями, которые содержатся в вине и способны играть в организме защитную роль.

Ранее специалисты Роскачества составили антирейтинг импортных вин.