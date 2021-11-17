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Общество

10:23

Врач назвал основные правила для сохранения зрения

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал пять основных правил, которые помогут сохранить зрение. Об этом сообщает радио КП.

По его словам, для этого нужно регулярно посещать офтальмолога, который может выявить проблему на раннем этапе, носить защитные очки во время работы или уборки, правильно питаться, меньше смотреть телевизор и сидеть за компьютером, а также защищать глаза от ультрафиолетового излучения.

Ранее нутрициолог Анна Павлычева рассказала, что для сохранения зрения необходимо включить в меню богатые витамином А продукты. Например, яйца, говяжью печень и красную икру.

В рационе также должны присутствовать орехи, семечки и сливочное масло, в которых имеется витамин Е.

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