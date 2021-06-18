Офтальмолог объяснил, от чего не спасают солнцезащитные очки

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Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в беседе с Москвой 24 объяснил, от чего не уберегут солнцезащитные очки.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве прогнозируется опасная жара. Температура воздуха будет выше нормы на 6–7 градусов, предупредил эксперт.
При этом в период жары ожидается много солнца, значения ультрафиолетового индекса вырастут до 6–8 баллов, говорит метеоролог. В таких условиях стоит позаботиться о защите глаз и кожи и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня, резюмировал Вильфанд.
По словам офтальмолога, выбор солнцезащитных очков должен зависеть от цели их использования.
"Одно из их общих качеств – все эти очки не пропускают ультрафиолет и защищают глаза от пагубного воздействия этого спектра излучения. А оно вызывает со временем как макулодистрофию, так и катаракту", – предупреждает Куренков.
Он отметил, что степень затемнения очков никак не влияет на их эффективность. При этом цвет линз необходимо выбирать исключительно из удобства восприятия объектов, продолжает эксперт.
"Если вы надели очки и вам некомфортно в них смотреть, не надо их покупать и к ним привыкать. Все должно быть удобно и приятно с первого раза использования", – советует специалист.
Куренков предупредил, что даже в очках нельзя смотреть на солнце. Это может привести к проблемам со здоровьем, подчеркнул он.
По словам Куренкова, некачественных очков на рынке уже почти не осталось.
"Первый указатель безопасности – магазин или салон оптики. Только там можно покупать очки, это будет гарантия их качества и подлинности. И что стекла там не просто затемненные, а не пропускающие ультрафиолет и обеспечивающие защиту для наших глаз", – объясняет врач-офтальмолог.
"У продавцов должны быть документы о безопасности, гигиенические сертификаты о том, что эти очки прошли все испытания и безвредны для здоровья. Только после этого их можно продавать. Покупатель вправе потребовать эти документы у продавца", – говорит собеседник Москвы 24.
Ранее дерматолог Виктория Королева рассказала, как избежать солнечных ожогов. По ее словам, в жару нужно носить головной убор с широкими полями, закрытую дышащую одежду и солнцезащитные очки.
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