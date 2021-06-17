Дерматолог рассказала, как избежать солнечных ожогов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дерматолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Виктория Королева рассказала, какие меры безопасности нужно предпринимать во время пребывания на солнце.
По ее словам, в первую очередь нужно носить головной убор с широкими полями, закрытую дышащую одежду и солнцезащитные очки.
За 15 минут до выхода на улицу на открытые участки тела нужно наносить тонким слоем солнцезащитный крем с фактором защиты от 30 и выше, рассказала Королева.
Она отметила, что обновлять слой нужно каждые два часа, а также после купания и интенсивной работы при повышенном потоотделении, например после активных физических упражнений или игр.
Врач напомнила, что наиболее интенсивное ультрафиолетовое излучение приходится на период с 10 до 16 часов. В это время нужно стараться быть в тени.
Также нужно быть аккуратным около воды и песка, которые отражают солнечные лучи. По словам специалиста, солнечный ожог можно получить и в пасмурную погоду.
"Нужно проверить индекс ультрафиолетового излучения, который указывается практически на всех сайтах с погодой. Если его показатель выше 3, нужно приготовиться к максимальной защите от солнца даже в пасмурную погоду", – пояснила специалист.
Королева подчеркнула, что лучше избегать посещения соляриев – они наносят вред не только коже, но и глазам.
Особые меры предосторожности нужно соблюдать детям, которые более восприимчивы к угрозам окружающей среды, чем взрослые.
"Необходимо исключать солнечные ванны для младенцев до шести месяцев, а также одевать детей в легкую максимально закрытую одежду. Подойдут, например, длинные брюки, рубашки с длинными рукавами и шляпы с полями. И конечно, необходимо использовать солнцезащитный крем на те участки кожи, которые не закрывает одежда", – подчеркнула она.
Специалист напомнила, что важно не забывать о родинках, которые под воздействием солнца могут менять размер и цвет.
"Поэтому ежегодный осмотр у врача-дерматолога для проведения такого метода исследования, как дерматоскопия (осмотр родинки при десятикратном увеличении), помогает выявить злокачественные образования на ранних стадиях изменения", – заключила Королева.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что 23 июня в Москве ожидается до +35 градусов, может быть побит рекорд не только дня, но и месяца.
Он отметил, что ближайшей ночью температура опустится до +12...+14 градусов, а в пятницу воздух прогреется до +26...+28 градусов. В субботу будет еще теплее. Ночные температуры будут около +14...+16 градусов, дневные – около +28...+30 градусов.
Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как избежать перегрева организма в жаркую погоду. Они посоветовали ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении нужно его проветривать.
Врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что в жару организм активно теряет воду через кожу, чтобы охлаждаться. Поэтому для сохранения баланса влаги в жаркие дни ее нужно обязательно пить и брать с собой при выходе из дома.
Москвичей предупредили о рекордной жаре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: