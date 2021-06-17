Дерматолог рассказала, как избежать солнечных ожогов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дерматолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Виктория Королева рассказала, какие меры безопасности нужно предпринимать во время пребывания на солнце.

По ее словам, в первую очередь нужно носить головной убор с широкими полями, закрытую дышащую одежду и солнцезащитные очки.

За 15 минут до выхода на улицу на открытые участки тела нужно наносить тонким слоем солнцезащитный крем с фактором защиты от 30 и выше, рассказала Королева.

Она отметила, что обновлять слой нужно каждые два часа, а также после купания и интенсивной работы при повышенном потоотделении, например после активных физических упражнений или игр.

Врач напомнила, что наиболее интенсивное ультрафиолетовое излучение приходится на период с 10 до 16 часов. В это время нужно стараться быть в тени.

Также нужно быть аккуратным около воды и песка, которые отражают солнечные лучи. По словам специалиста, солнечный ожог можно получить и в пасмурную погоду.

"Нужно проверить индекс ультрафиолетового излучения, который указывается практически на всех сайтах с погодой. Если его показатель выше 3, нужно приготовиться к максимальной защите от солнца даже в пасмурную погоду", – пояснила специалист.

Королева подчеркнула, что лучше избегать посещения соляриев – они наносят вред не только коже, но и глазам.

Особые меры предосторожности нужно соблюдать детям, которые более восприимчивы к угрозам окружающей среды, чем взрослые.

"Необходимо исключать солнечные ванны для младенцев до шести месяцев, а также одевать детей в легкую максимально закрытую одежду. Подойдут, например, длинные брюки, рубашки с длинными рукавами и шляпы с полями. И конечно, необходимо использовать солнцезащитный крем на те участки кожи, которые не закрывает одежда", – подчеркнула она.

Специалист напомнила, что важно не забывать о родинках, которые под воздействием солнца могут менять размер и цвет.

"Поэтому ежегодный осмотр у врача-дерматолога для проведения такого метода исследования, как дерматоскопия (осмотр родинки при десятикратном увеличении), помогает выявить злокачественные образования на ранних стадиях изменения", – заключила Королева.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что 23 июня в Москве ожидается до +35 градусов, может быть побит рекорд не только дня, но и месяца.

Он отметил, что ближайшей ночью температура опустится до +12...+14 градусов, а в пятницу воздух прогреется до +26...+28 градусов. В субботу будет еще теплее. Ночные температуры будут около +14...+16 градусов, дневные – около +28...+30 градусов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как избежать перегрева организма в жаркую погоду. Они посоветовали ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении нужно его проветривать.

Врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что в жару организм активно теряет воду через кожу, чтобы охлаждаться. Поэтому для сохранения баланса влаги в жаркие дни ее нужно обязательно пить и брать с собой при выходе из дома.

