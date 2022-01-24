Ученые научились определять срок жизни человека по сетчатке глаза

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Австралийские ученые из Центра глазных исследований (CERA) разработали программу, способную по сетчатке глаза определять срок жизни человека. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В ходе эксперимента программа позволила определить возраст 47 тысяч человек среднего и пожилого возраста. При этом погрешность составляла не более 3,5 года. Кроме того, ученые с помощью алгоритма смогли предсказать возможные проблемы со здоровьем испытуемых в будущем.

Исследование проводилось на протяжении 10 лет. С момента снимков умерли около 2 тысяч человек, сетчатка которых выглядела старше. По словам ученых, именно состояние тканей сетчатки дает информацию о состоянии мозга и сердечно-сосудистой системы человека.

До этого ученые уже приходили к выводам, что состояние клеток глазного дна может сигнализировать о проблемах с сердечно-сосудистой и нервной системами, почками и другими органами.

Ранее китайские ученые установили, что риск преждевременной смерти может зависеть от большой разницы между возрастом человека и возрастом сетчатки его глаз. Так, годовая разница (в большую сторону) указывала на 2–3% рост вероятности смерти по любой причине в последующие 11 лет.

