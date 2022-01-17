Врач предупредила о симптоме "Омикрон"-штамма в глазах

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" может проявляться в глазах человека. Об этом предупредила терапевт из Великобритании Нина Аслам, пишет издание Express.

По заявлению эксперта, симптомом новой разновидности инфекции может быть конъюнктивит.

Аслам рассказала, что в глазах находятся клеточные рецепторы, через которые вирус способен проникать в организм. Данные рецепторы имеются в клетках, выстилающих сетчатку, белок глаза и веки.

Врач также допустила, что конъюнктивит способен возникнуть даже в случае бессимптомного течения коронавируса.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что при штамме коронавируса "Омикрон" боль в грудной клетке наблюдается очень редко. При этом среди других признаков заражения новой мутацией эксперт перечислил сухой кашель, сильную боль в горле, заложенность носа, а также слабость, головную боль и повышение температуры.

Кроме того, врач-гематолог Павел Трахтман допускал, что сопутствующим недугом при заболевании коронавирусной инфекцией могут быть синяки. Эксперт указал, что инфекция часто поражает сосуды в организме человека, а также повышает свертываемость крови.