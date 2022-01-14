В Роспотребнадзоре призвали не считать "Омикрон" легким заболеванием

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Россиянам не следует считать новый штамм коронавируса "Омикрон" легким заболеванием. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В интервью РИА Новости она отметила, что совокупные показатели смертности от "Омикрона" за рубежом довольно высокие.

"В пересчете на душу населения в Соединенных Штатах, Италии, Бельгии и ряде стран Восточной Европы совокупные показатели смертности выше, так как очень высокая заболеваемость", – привела данные Пшеничная.

По словам эпидемиолога, для борьбы с новым штаммом достаточно соблюдать предыдущие рекомендации врачей. В их числе – сокращение контактов между людьми, правильное ношение маски, дезинфекция рук и поверхностей, а также проветривание помещений.

"Даже при небольшом ухудшении самочувствия стоит остаться дома и обратиться к врачу. Необходимо пройти тестирование на COVID-19 и грипп, а при возможности и на другие ОРВИ. Своевременное лечение, назначенное доктором, позволит избежать развития неблагоприятных последствий", – продолжила Пшеничная.

Кроме того, важным аспектом противостояния вирусу остается вакцинация. Эксперт отметила, что в праздники ее темпы значительно снизились.

Ранее профессор Владимир Чуланов объяснил, кто является плацдармом для эволюции коронавируса. По его мнению, высокий потенциал для появления новых штаммов имеется в популяциях с большим количеством непривитых.