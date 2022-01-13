Песков назвал вакцинацию единственным средством для спасения в пандемию

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вакцинация – это единственное средство, которое может спасти человеческую жизнь во время пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.
Отвечая на вопрос, собирается ли Владимир Путин отдельно обратиться к противникам вакцинации, Песков отметил, что президент обращается к разуму россиян практически каждый день.
"Президент обращался не перед началом волн, а в разгар волн. И тогда это требовалось, потому что это были первые волны, к которым мы еще не были должным образом готовы. Мы только набирались опыта, как реагировать на это, только приступали к мобилизации системы нашего здравоохранения", – заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, к текущему моменту российское руководство набралось опыта: система здравоохранения быстро мобилизуется в случае необходимости, а регионы умеют оперативно разворачивать дополнительные койко-места.
"Мы научились быстро ликвидировать дефициты СИЗов, кислорода и так далее, хотя они неминуемо возникают с учетом географии нашей страны, поэтому мы гораздо больше подготовлены к следующей волне", – сказал Песков.
При этом он отметил, что каждая волна имеет уникальные особенности и характеристики с точки зрения степени заразности.
Ранее Песков заявил, что в России пока не планируют вводить QR-коды для подростков на фоне роста заболевших коронавирусом. По его словам, такая возможность пока не обсуждается.
За минувшие сутки в России подтвердили 21 155 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 975 из них болезнь проходила без клинических проявлений. На Москву пришлось 5 490 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 1 839, на Московскую область – 1 556.
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