Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в РФ за последние два месяца

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние два месяца темы заболеваемости коронавирусом снизились, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Гайдаровском форуме.
"Фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности", – уточнил министр.
При этом Мурашко обратил внимание на ситуацию в странах, где распространяется штамм "Омикрон". Он призвал подготовить медицинские организации к ожидаемой нагрузке, а также учитывать течение заболевания и особенности его распространения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России в первую неделю 2022 года снизилась на 19,4%. По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировали 112 006 случаев заражения.
При этом, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, статистика, свидетельствующая о снижении заболеваемости коронавирусом в России, является не вполне объективной, поскольку такие данные обусловлены снижением охвата населения тестированием.
Голикова заявила, что РФ столкнется с очередным подъемом заболеваемости коронавирусом
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