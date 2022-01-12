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Общество

11:36

Данные о спаде заболеваемости COVID-19 в РФ не совсем объективны – Голикова

общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Статистика, свидетельствующая о снижении заболеваемости коронавирусом в России, является не вполне объективной, поскольку такие данные обусловлены снижением охвата населения тестированием, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что по итогам первой недели 2022 года уровень заболеваемости в России составил 76,3 случая на 100 тысяч населения, что на 19,4% меньше по сравнению с последней неделей минувшего года.

"Но эта ситуация не вполне реалистична, поскольку на протяжении последних недель до окончания 2021 года и на первой неделе 2022 года несколько снизился в ряде регионов уровень охвата тестированием", – сказала она на совещании Владимира Путина с членами кабмина.

По словам Голиковой, уровень тестирования в первую неделю 2022 года составил 239 на 100 тысяч населения при рекомендуемом уровне 300 на 100 тысяч. Она уточнила, что снижение уровня тестирования отмечается в 66 регионах России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число выявляемых в день в РФ случаев инфицирования COVID-19 при негативном сценарии может стать шестизначным.

За минувшие сутки в России подтвердили 17 946 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В 2 655 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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