В России выявили 17 946 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За минувшие сутки в России подтвердили 17 946 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В 2 655 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

На Москву пришлось 4 008 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 1 659, на Московскую область – 1 238, на Ростовскую область – 367, на Свердловскую область – 366, на Краснодарский край – 347, на Пермский край – 300, на Ставропольский край – 293, на Алтайский край – 287, на Сахалинскую область – 276.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 702 150 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии и Туве – 0,04%, Оренбургской области и Удмуртии – 0,05%, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Крыму – 0,06%.

От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 745 человек, за все время пандемии умерли 318 432. За минувшие 24 часа выздоровели 26 346 человек, за весь период – 9 758 364.

Ранее директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что пандемия коронавируса продлится до тех пор, пока один из штаммов SARS-CoV-2 не вытеснит все остальные.

Он полагает, что это может произойти в течение года. По мнению специалиста, COVID-19 постепенно станет сезонным заболеванием и тогда вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок.