В России зарегистрировали тест-систему для выявления "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма коронавируса "Омикрон", разработанную Федеральным медико-биологическим агентством. Об этом сообщает пресс-служба ФМБА.

В пресс-службе напомнили, что соответствующий набор реагентов был разработан по поручению главы агентства Вероники Скворцовой. С его помощью можно за полтора часа выявить следы коронавируса в крови, а также определить, каким именно штаммом инфицирован человек – "Дельта" или "Омикрон".

Ранее в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработали препарат для массового тестирования населения на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Предполагается, что с его помощью специалисты смогут определять, следует ли человеку проходить вакцинацию или ревакцинацию. Создатели теста уверены, что их разработка объективнее анализа на антитела.

