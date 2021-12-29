Иммунолог назвал лучший способ выяснить, нужна ли человеку ревакцинация

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что говорить о точности кожного теста на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу можно будет не раньше чем после 6–7 месяцев испытаний.

Ранее в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработали такую новинку. Предполагается, что при помощи этого теста удастся отличить переболевших от неболевших COVID-19. Кроме того, делать заключение о нужности вакцинации или ревакцинации. Разработчики полагают, что новинка будет объективнее анализа на антитела.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Этот кожный тест напоминает чем-то пробу Манту. Он, скорее всего, будет показывать и те случаи, когда организм встречался с коронавирусной инфекцией даже при отсутствии достаточного количества специфических антител, потому что он больше работает на клеточный иммунитет, а не на антительный.

Однако говорить о высокой точности теста пока рано, уверен Крючков. "Сказать пока ничего невозможно, потому что необходимо сделать полноценное исследование и эти результаты опубликовать. Мы эти результаты пока не видели, и говорить о точности не приходится", – указал он.

На сегодняшний день самый эффективный способ выяснить, нужна ли человеку ревакцинация, – сдать тест на антитела, считает иммунолог.

"Наиболее практичный способ сейчас, по крайней мере в ближайшую полугодовую перспективу, – это антительное тестирование, тест на специфические антитела, например к RBD-фрагменту или к RBD-антигену. Я думаю, в этом направлении можно двигаться", – пояснил Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук В любом случае, чтобы понять, насколько эффективно новый тест будет определять необходимость ревакцинации, нужны испытания. По самым оптимистичным прогнозам – это где-то 6–7 месяцев. Скорее всего, дольше. То есть пока нам нужно ориентироваться в первую очередь на антительный тест.

Ранее директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров сообщил, что российские ученые разработали препарат, способный нейтрализовать коронавирус. По его словам, эффективность нового лекарства была доказана по результатам лабораторных испытаний.

