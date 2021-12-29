Иммунолог назвал лучший способ выяснить, нужна ли человеку ревакцинация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что говорить о точности кожного теста на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу можно будет не раньше чем после 6–7 месяцев испытаний.
Ранее в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработали такую новинку. Предполагается, что при помощи этого теста удастся отличить переболевших от неболевших COVID-19. Кроме того, делать заключение о нужности вакцинации или ревакцинации. Разработчики полагают, что новинка будет объективнее анализа на антитела.
Однако говорить о высокой точности теста пока рано, уверен Крючков. "Сказать пока ничего невозможно, потому что необходимо сделать полноценное исследование и эти результаты опубликовать. Мы эти результаты пока не видели, и говорить о точности не приходится", – указал он.
На сегодняшний день самый эффективный способ выяснить, нужна ли человеку ревакцинация, – сдать тест на антитела, считает иммунолог.
"Наиболее практичный способ сейчас, по крайней мере в ближайшую полугодовую перспективу, – это антительное тестирование, тест на специфические антитела, например к RBD-фрагменту или к RBD-антигену. Я думаю, в этом направлении можно двигаться", – пояснил Крючков.
Ранее директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров сообщил, что российские ученые разработали препарат, способный нейтрализовать коронавирус. По его словам, эффективность нового лекарства была доказана по результатам лабораторных испытаний.
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