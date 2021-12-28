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Терапевт назвал один из самых распространенных симптомов штамма "Омикрон"

Тревожный звонок: назван один из самых распространенных симптомов "Омикрона"
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Subbotina

Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал Москве 24, что при штамме "Омикрон" у человека наблюдаются симптомы интоксикации организма: ломота в теле, жар и головные боли.

Ранее сообщалось, что о заражении "Омикроном" может говорить сыпь на коже. При этом отмечается, что одни пациенты жаловались на сильный зуд, тогда как другие указывали, что их не беспокоят припухлости. Предположительно, появление сыпи может происходить в самом начале заражения, и в некоторых случаях она сохраняется долгое время.

Серебрянский отметил, что, в отличие от штамма из Китая, у заболевших "Омикроном" не наблюдается потери обоняния. По словам специалиста, один из распространенных симптомов нового варианта коронавируса – першение в горле, которое продолжается дольше, чем при респираторных инфекциях.

Могут наблюдаться боли при глотании, повышение температуры тела до 38 градусов, которое длится несколько дней зачастую без озноба. Могут быть и ломота в теле, и головные боли, ощущение жара, температура высокая, но ознобов, как при бактериальных инфекциях, не бывает. Конечно, все эти симптомы – это симптомы интоксикации.
Юрий Серебрянский
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук

По словам специалиста, из-за сезона ОРВИ и гриппа сложно определить, чем именно заразился человек. Поэтому Серебрянский советует при любых подозрениях сдать ПЦР-тест, чтобы удостовериться, нет ли в организме коронавируса.

"Бывает сухой кашель, который сопровождается першением в горле, насморк – все похоже на респираторную вирусную инфекцию. Поэтому лечиться при этом по интернету не нужно. При этих симптомах надо вызвать врача, он может провести диагностику и назначит традиционное лечение, которое применяется при этом вирусном заболевании", – советует терапевт.

Серебрянский подчеркнул, что на сегодняшний день наиболее действенный способ защититься от тяжелого течения заболевания – это вакцинация.

Конечно, у некоторых непривитых инфекция может тяжело протекать. Особенно при наличии сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология, пневмония и так далее.
Юрий Серебрянский
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук

Ранее специалисты Национальных институтов здоровья США пришли к выводу, что коронавирус может распространяться по всему организму человека и сохраняться там на протяжении нескольких месяцев.

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