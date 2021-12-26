Терапевт рассказал, как усилить защиту организма от "Омикрона" в десятки раз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гибридный иммунитет усиливает защиту от "Омикрон"-штамма в десятки раз, рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов. Специалист пояснил, что гибридный иммунитет имеют те, кто привился и переболел.
"Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "Омикрона". <...> По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от "Омикрона" из всех имеющихся и даже теоретически возможных", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Он отметил, что "Омикрон" отличается от других вариантов COVID-19 повышенной заразностью, поэтому от данного патогена могут быть не защищены даже те, кто переболел коронавирусом, вызванным "Дельтой".
"Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не дает практически никакой защиты от "Омикрона". Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание. Но, к сожалению, даже такие показатели защиты от "Омикрона" ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма "Дельта", – объяснил он.
В то же время Водовозов отметил, что вакцинация в любом случае необходима, поскольку у привитого человека будет легкое течение коронавируса.
"Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования "Омикроном", но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов", – заключил врач.
Инкубационный период при заражении "Омикрон"-штаммом составляет 3–6 дней. Об этом ранее сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По ее словам, на сокращение инкубационного периода при "Омикроне" по сравнению с "Дельта"-штаммом указывает быстрый рост числа заболевших в России.
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