Иммунолог предупредил о риске внезапной смерти после выздоровления от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожилые люди, а также имеющие хронические заболевания и тяжело перенесшие коронавирус, могут умереть из-за инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба через несколько месяцев после COVID-19. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.
Он отметил, что после того, как такие люди переболели коронавирусом, у них сохраняется слабость, нарушения сердца и мозговой деятельности, а также психики и нервной системы.
"И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. <...> В результате проходит 3–4 месяца, и человек умирает", – сказал Крючков в беседе с Ura.ru.
По словам иммунолога, такие люди не попадают в статистику смертей из-за коронавируса.
В 2021 году во всем мире от коронавируса скончались около 3,5 миллиона человек, заявил ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ отметил, что эти показатели больше числа смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в прошлом году. Он уточнил, что во многом это происходит из-за отсутствия равенства в распределении вакцин между государствами.
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