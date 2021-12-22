COVID-19 унес больше жизней в 2021 году, чем ВИЧ, малярия и туберкулез – ВОЗ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В 2021 году во всем мире от коронавируса скончались около 3,5 миллиона человек. Такие показатели больше числа смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в прошлом году. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он уточнил, что во многом это происходит из-за отсутствия равенства в распределении вакцин между государствами.

"В то время как некоторые страны сейчас осуществляют всеобщие бустерные программы, только половина государств – членов ВОЗ смогли достичь вакцинации 40% своего населения до конца года", – приводит ТАСС слова Гебрейесуса.

Гебрейесус тем не менее выразил надежду, что следующий год станет решающим в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что сейчас главное – применить эффективные средства и устранить неравенство в распределении вакцин.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников, прогнозируя ситуацию с коронавирусом на 2022 год, заявил, что в России волны коронавируса вероятны в феврале-апреле и июле-сентябре.

Ожидается, что максимальное число заболевших будет варьироваться в пределах 50–80 тысяч человек.

