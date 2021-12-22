COVID-19 унес больше жизней в 2021 году, чем ВИЧ, малярия и туберкулез – ВОЗ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В 2021 году во всем мире от коронавируса скончались около 3,5 миллиона человек. Такие показатели больше числа смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в прошлом году. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он уточнил, что во многом это происходит из-за отсутствия равенства в распределении вакцин между государствами.
"В то время как некоторые страны сейчас осуществляют всеобщие бустерные программы, только половина государств – членов ВОЗ смогли достичь вакцинации 40% своего населения до конца года", – приводит ТАСС слова Гебрейесуса.
Гебрейесус тем не менее выразил надежду, что следующий год станет решающим в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что сейчас главное – применить эффективные средства и устранить неравенство в распределении вакцин.
До этого врач и телеведущий Александр Мясников, прогнозируя ситуацию с коронавирусом на 2022 год, заявил, что в России волны коронавируса вероятны в феврале-апреле и июле-сентябре.
Ожидается, что максимальное число заболевших будет варьироваться в пределах 50–80 тысяч человек.
Вакцинация подростков от коронавируса будет добровольной – Минздрав
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: