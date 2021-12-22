В ВОЗ выразили надежду, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год может поставить точку в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что спустя 2 года мы лучше знаем вирус, у нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году", – сказал Гебрейесус.

Он отметил, что сейчас главное – применить эффективные средства и устранить неравенство в распределении вакцин.

Ранее в центре "Вектор" заявили, что "Омикрон"-штамм коронавируса обладает более высокой скоростью распространения в сравнении со штаммом "Дельта".

Глава центра Ринат Максютов добавил, что разработчики вакцин и препаратов от коронавируса на основе моноклональных антител отмечают снижение уровня защиты при "Омикроне". Аналогичного процесса можно ожидать в организме тех, кто переболел ранее другими вариантами COVID-19.

В России за последние сутки подтвердили 25 264 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 292 983 случая COVID-19.

