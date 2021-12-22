Эксперт заявил, что риск заражения коронавирусом в самолетах вырос в 2–3 раза

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После появления "Омикрон"-штамма риск заразиться коронавирусом в самолетах вырос в два-три раза. Такое мнение в беседе с Bloomberg высказал эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл.
"Каким бы ни был риск в случае с "Дельтой", нам придется предположить, что с "Омикроном" он будет в два-три раза выше, так же, как мы наблюдали в других условиях", – отметил Пауэлл.
Он также подчеркнул, что экономкласс будет опаснее бизнеса, так как в этом секторе значительно больше людей. Для сокращения рисков заражения коронавирусом эксперт призвал соблюдать коронавирусные ограничения, носить маски и как можно меньше касаться поверхностей в салоне.
При этом Пауэлл добавил, что степень безопасности в аэропортах значительно ниже, чем в самолетах.
Ранее сообщалось, что Россия может пересмотреть ограничения на авиасообщения с другими странами на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". Данное решение рассматривает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
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