Штамм "Омикрон" маскируется под другие болезни – инфекционист

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал Москве 24, что у штамма "Омикрон" нет специфических симптомов, которые позволили бы отличить его от других заболеваний, в том числе гриппа.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что для нового варианта COVID-19 характерны першение в горле и лихорадка. При этом общие симптомы и интоксикация схожи с течением гриппа, добавил руководитель ведомства.
По словам Тимакова, "Омикрон" маскируется под другие болезни и у каждого человека может проявляться индивидуально.
Как утверждает инфекционист, иногда "Омикрон" может не давать о себе знать до тех пор, пока человек не начнет задыхаться. Как и при других штаммах, заболевание может проходить бессимптомно или с небольшой симптоматикой, добавляет специалист.
"Есть температура, малосимптомные, бессимптомные и случаи с выраженной клинической картиной. Зачастую обращаются с ним уже люди, когда появляются признаки пневмонии, дыхательной недостаточности, а до этого не чувствовали течение заболевания", – говорит Тимаков.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что через пару месяцев "Омикрон" может стать главным штаммом в России и вытеснит "Дельту". Эксперт считает, что изменение доминирующего штамма не будет одномоментным, а произойдет постепенно. В первую очередь новый штамм захватит Москву и Санкт-Петербург, спрогнозировал Крючков.
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