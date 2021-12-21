Юрист рассказала, делает ли календарь прививок обязательной вакцинацию от COVD-19

В России утвердили национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, куда, в частности, вошла вакцинация против коронавируса. Соответствующий приказ Минздрава размещен на сайте правовой информации. Разбираемся, что это значит для россиян.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расставили приоритеты

Приказ об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидпоказаниям подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Примечательно, что во второй в том числе была включена вакцинация против коронавируса.

В документе обозначены приоритеты среди граждан, подлежащих такой прививке. Тех, кому важнее всего вакцинироваться, отнесли к приоритету первого уровня. Сюда вошли россияне в возрасте 60 лет и старше, жители городов с численностью населения в миллион и более человек, а также граждане с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной, ожирением и сахарным диабетом).

Кроме того, в список включили россиян, проживающих в соцучреждениях, и взрослых, работающих в образовательной, социальной и медицинской сферах. К приоритету второго уровня отнесли работников на транспорте, представителей сферы услуг, военных, сотрудников правоохранительных органов, пограничников, вахтовиков, волонтеров и энергетиков.

В третью категорию вошли госслужащие, студенты старше 18 лет и призывники. Также к третьему уровню приоритета отнесли детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. При этом вакцинация подростков будет добровольной, говорится в документе.





из текста приказа Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Отмечается, что согласие на прививку также может предоставить иной законный представитель подростка.



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Рекомендовать нельзя обязать

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала Москве 24, что внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь носит рекомендательный, а не обязательный характер.





Асия Мухамедшина член Ассоциации юристов России Этот календарь дает возможность сделать прививку от коронавируса бесплатно за счет государственного бюджета, по полису ОМС. То есть можно будет отказаться от этой процедуры.

Юрист добавила, что, несмотря на добровольность вакцинации, отказ от прививки может принести некоторые сложности гражданину. "При ухудшении эпидемиологической обстановки работнику, например, образовательного учреждения могут отказать в приеме или выходе на работу", – пояснила Мухамедшина.

В то же время за отказ от вакцинации в России не штрафуют, подчеркнула юрист. "В отличие от Австрии, где отказ от вакцинации против коронавируса может стоить австрийцу до 7,2 тысячи евро, в России таких мер не приняли, все носит рекомендательный характер. Поход в процедурный кабинет – сугубо гражданская ответственность каждого жителя РФ, отдельно на свое усмотрение", – подчеркнула эксперт.

В свою очередь, юрист Евгения Рыжкова в интервью Москве 24 напомнила, что в России можно вакцинироваться только препаратами, сертифицированными на территории страны. "Пока что это только российские производители, привиться иностранной вакциной на территории РФ законно нельзя", – заключила Рыжкова.



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Эффективность современных вакцин

Эффективность даже топовых вакцин против коронавируса с появлением каждого нового штамма снижается, однако до сих пор остается на высоком уровне, рассказал Москве 24 вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.





Максим Скулачев вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Самые эффективные вакцины против "Альфа"-варианта коронавируса практически на 100% защищают от тяжелого течения заболевания. Для "Дельты" этот процент более 90. Эффективность против "Омикрона" мы не знаем, штамм появился совсем недавно. Если защита будет в районе 90%, то вакцины сделают свое дело.

Вирусолог спрогнозировал, что вспышка "Омикрон"-штамма коронавируса может начаться в России в конце января 2022 года. "Скоро начинается Новый год, каникулы, когда будет меньше социальных контактов. Вирусу труднее распространяться в это время. В таком случае вспышку можно прогнозировать на конец января, когда все вернутся из отпусков, пойдут на работу, в школу, в институт", – говорит эксперт.

В случае если появится линия коронавируса, которая приспособится к созданным вакцинам, ученые смогут оперативно разработать новые препараты, заключил он.

